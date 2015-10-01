قوات دفاع تجراى تتقدم للسيطرة على خط امداد حيوى فى اقليم العفر الاثيوبى

فرجت : وكالات

اكدت مصادر اعلامية مختلفة ان قوات دفاع تجراى تقترب بشدة من مناطق استراتيجية داخل اقليمى العفر والامهرا المجاورين لاقليم تجراى من اجل التحكم على خط امداد حيوى بين جيبوتى واثيوبيا .

وكان بيان صادر من القيادة العسكرية لقوات جبهة تجراى حذر يوم امس الاول المليشيات المسلحة داخل اقليمى العفر والامهرا من التعرض للقوات التجراوية المتواجدة فى داخل الاقليمين .

وقال البيان ان قوات دفاع تجراى لن تستهدف المدنين او المليشيات بل هدفها هو مطاردة فلول الجيش الاثيوبى والقوات الخاصة التى ارسلت من الاقاليم المختلفة القتال فى تجراى .

واشار البيان ان السلاح النارى الذى وزع على المليشيات من قبل الحكومة الفيدرالية هو ملكا لحمله طالما تركه فى منزله .

وكان المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تجراى السيد جيتاشو ردا قد صرح لوكالة “رويترز” ان الجبهة ترغب فنح روابط النقل للسماح بتنقل المواطنين ودخول المساعدات الغذاية والطبية لاقليم تجراى المحاصر .