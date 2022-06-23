قوات دفاع تجراى تتوغل فى اقليم الامهرا وتسيطر على مواقع استراتيجية غرب مدينة قوبو

فرجت : مصادر

نفذت قوات دفاع تجراى عملية توغل برية محدودة فى المنطقة الشمالية الشرقية لاقليم الامهرا المجاور لاقليم تجراى .

واشارت مصادر عليمة بسير العمليات العسكرية فى اثيوبيا ان قوات دفاع تجراى سيطرت على مواقع استرتيجية غرب مدينة قوبو وانها تواصل توغلها جنوباً باتجاه مدينة ماجا .

ويعتقد المحللون العسكريون الموالون لحكومة اقليم تجراى ان قوات دفاع تجراى تستعد لشن هجوم على جبهات عدة لفك الحصار المفروض على اقليم تجراى منذ اكثر من عامين .

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نشرت بواسطة في يونيو 23 2022 في صفحة الأخبار. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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