قوات دفاع تجراى تتوغل فى اقليم الامهرا وتسيطر على مواقع استراتيجية غرب مدينة قوبو

فرجت : مصادر

نفذت قوات دفاع تجراى عملية توغل برية محدودة فى المنطقة الشمالية الشرقية لاقليم الامهرا المجاور لاقليم تجراى .

واشارت مصادر عليمة بسير العمليات العسكرية فى اثيوبيا ان قوات دفاع تجراى سيطرت على مواقع استرتيجية غرب مدينة قوبو وانها تواصل توغلها جنوباً باتجاه مدينة ماجا .

ويعتقد المحللون العسكريون الموالون لحكومة اقليم تجراى ان قوات دفاع تجراى تستعد لشن هجوم على جبهات عدة لفك الحصار المفروض على اقليم تجراى منذ اكثر من عامين .