قوات دفاع تجراى تحاصر دبرى سينا …. والأمم المتحدة تجلي عائلات موظفيها من إثيوبيا

فرجت : مصادر

اكدت مصادر عليمة بسير العمليات العسكرية فى اثيوبيا ان قوات دفاع تجراى وصلت الى مشارف مدينة دبرى سينا وانها تحاصرها من ثلاثة جهات .

وذكرت المصادر ان قوات تجراى لم تواجه اى مقاومة تذكر حتى وصولها الى مشارف دبرى سينا وسط هروب قيادات الجيش الفيدرالى جنوبا باتجاه اديس ابابا .

واذا سيطرت قوات دفاع على دبرى سينا لن يكون أمامها اى عائق للوصول إلى اديس ابابا حيث يعتبر الطريق سهل ومنحدر .

من جهة اخرى أعلنت الأمم المتحدة إجلاء أسر وعائلات موظفيها في اثيوبيا . فيما دعت فرنسا مواطنيها الموجودين هناك إلى مغادرة الأراضي الاثيوبية فورا بسبب تدهور الاوضاع الامنية فيما.

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نشرت بواسطة في نوفمبر 23 2021 في صفحة الأخبار. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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