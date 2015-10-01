قوات دفاع تجراى تحقق تقدما سريعا على الجبهات وتلوح بالهجوم على اديس ابابا

فرجت : وكالات

اصدرت قيادة قوات دفاع تجراى يوم امس الجمعة بيان عسكري يفيد بتدمير فرقتين للجيش الفيدرالى المعززة بقوات من الحرس الجمهورى والقوات الخاصة لاقليم امهرا فى جبهة الماطا قوبو .

وذكر البيان وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى فى صفوف الجيش الفيدرالى وان قوات دفاع تجراى سيطرت على مدينة قوبو داخل اقليم الامهرا.

وفي جبهة الوسط تتقدم قوات دفاع تجراى بعد سيطرتها على مدينة عدى ارخاى جنوبا نحو مدينة دبارق التى تبعد 100 عن مدينة قوندر.

وتعتبر منطقة ارخاى معسكر عسكرى متقدم للجيش الاثيوبى داخل اقليم الامهرا ونقطة امداد رئيسية للحرب فى تجراى.

وتشير بعد المعلومات الواردة من محاور القتال ان اقليم الامهرا سحب وحدات عسكرية من غرب التجراى للدفاع عن الهجوم المتوقع اتجاه قوندر.وهو ما قد يؤدى بدوره الى خفض القوة التى تعرقل تقدم قوات دفاع تجراى نحو مدينة حمرا على الحدود السودانية.

من جهة اخرى صرح الجنرال زادقان جبريتنساى يوم امس الجمعة ان قوات دفاع تجراى تمكنت من تدمير فرقا من الجيش الفيدرالى وقوات الحرس الجمهورى فى منطقة قوبو-ولديا . وقال ” نحن في وضع يسمح لنا بالسير إلى أديس أبابا بدون مقاومة حقيقية “.