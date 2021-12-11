قوات دفاع تجراى تسد هجوم الجيش الاثيوبى وتستعيد السيطرة على قاشينا

فرجت : مصادر

اعادت قوات دفاع تجراى سيطرتها على مدينة قاشينا بعد سدها لهجوم واسع للجيش الاثيوبى المعزز بالقوات والمليشيات الامهرية شرق قاشينا .

واشارت مصادر عليمة بمجريات الحرب فى اثيوبيا ان القوات الاثيوبية بداءت فى شن هجوم واسع للسيطرة على مدينة ولدية ولكنه فشلت فى التقدم اثر هجوم مضاد شنته قوات دفاع تجراى وتمكنت خلاله من استعادة السيطرة على مدينة قاشينا .

واشارت المصادر الى سقوط عدد كبير من الجيش الفيدرالى والمليشيات الامهرية بين قتيل وجريح واسير , كما تمكنت قوات دفاع تجراى من اغتنام كميات كبيرة من الاسلحة والاليات الحديثة .

الجدير بالذكر ان القيادة العسكرية لقوات دفاع تجراى كانت قد اعلنت انسحاب قواتها من بعض المدن والمناطق فى اقليمى العفر والامهرا ومن ضمنها قاشينا .