قوات دفاع تجراى تصد هجمات لقوات اثيوبية واريتريا وتسيطر على “عدى اركاى”

قوات دفاع تجراى تستعيد السيطرة على مدينة عدى اركاى

فرجت : مصادر

استمراراً للمعارك التى تجرى فى اقليم التيجراى تصدت قوات دفاع تجراى لهجمات متفرقة شنتها قوات الحكومة الاثيوبية وكتائب افورقى الارترية من جبهات مختلفة لاجل التسلل الى داخل اقليم التجراى المحاصر.

واشارت مصادر عليمة بسير العمليات العسكرية ان قوات دفاع تجراى تمكنت من صد هجوم شنته قوات ابى احمد والمليشيات الامهرية انطلالقاً من مدينة “عدى اركاى” للسيطرة على مدينة “ماى ظمرى” داخل اقليم التجراى .

وكشفت المصادر ان قوات دفاع تجراى بعد دحرها للقوات الاثيوبية والقوات الخاصة الامهرية تمكنت من السيطرة على مدينة “عدى اركاى” داخل اقليم الامهرا.

وقالت ان كتائب افورقى وبعد ثلاثة ايام من القصف المدفعى المستمر حاولت التقدم من منطقة “راما” شمال تجراى و”ابعالا” شمال غرب اقليم العفر دون تحقيق اى نتائج ملموسة.

كما قامت القوات الاثيوبية والمليشيات الامهرية بشن هجوم انطلاقاً من “قوبو ” تزامنا مع ضربات بالطائرات المسيرة.

واظهرت صور نشرها ناشطون تجراويين سيطرة قوات دفاع تجراى على مدينة “عدى اركاى” شمال اقليم الامهرا و” ابعالا ” داخل اقليم العفر .