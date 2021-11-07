قوات دفاع تجراى تطارد بقايا الجيش الاثيوبى من ثلاثة محاور

فرجت : تيفى تجراى

اعلنت القيادة العسكرية لقوات دفاع تجراى انها تطارد بقايا الجيش الفيدرالى الاثيوبى والقوات الخاصة والمليشيات الاثيوبية من ثلاثة محاور داخل اقليم الامهرا .

وقالت القيادة فى بيان عسكرى ان قوات دفاع تجراى تمكنت من القضاء تماما على بقايا قوات الجيش الفيدرالى التابع لقيادة المنطقة العسكرية الغربية والتى كانت متمركزة غرب مدينة دسى .

واشار البيان ان قوات دفاع تجراى سيطرت على بلدة تاباسيت وتواصل تقدمها غرباً نحو ورى ايلو.

ومن المحور الثانى تقدمت قوات دفاع تجراى صوب مدينة نفاس موشا بعد سيطرتها على بلدتى مقدالا واكسيتا وان القوات الخاصة الامهرية فرت من المنطقة مخلفة ورائها الجرحى وكمية كبيرة من الاسلحة والذخيرة .

ومن المحور الثالث احكمت قوات دفاع تجراى سيطرتها على منطقة امهارا ساين فى وسط اقليم الامهرا بعد قتال مع القوات الخاصة والمليشيات الامهرية .