قوات دفاع تجراى تعلن صد هجوم واسع للقوات الاثيوبية والامهرية

القوات الحكومية الاثيوبية تتجمع بالقرب من الطريق السريع A2 (المصدر skynews)

فرجت : مصادر

قالت قوات دفاع تجراى انها صدت هجوما واسع للقوات الاثيوبية والمليشيات اللامهرية على 4 جبهات داخل اقليم الامهرا المحاذى لاقليم تجراى .

وقال المتحدث الرسمى لقوات التجراى ان القوات الفيدرالية الاثيوبية المعززة بالقوات الخاصة والمليشات الامهرية بدات يوم امس الاحد هجوم برى واسع على مناطق “وجلتينا” و”جرى جرا” و”ورقيسا” وسط اقليم الامهرا ومنطقة “هارا” غرب اقليم العفر.

واشار المتحدث العسكرى ان الهجوم بداء بعد 4 ايام من القصف الجوى المكثف بمشاركة الطيارات المسيرة والمدفعية الثقيلة على جبهات القتال المختلفة.

وكانت مصادر صحفية قد كشفت فى وقت سابق عن تحشيد عسكرى كبير للحكومة الفيدرالية الاثيوبية بالقرب من الطريق السريع A2 جنوب مدينة دسى .

من جهة اخرى وصف بيان للحكومة الاقليمية فى تجراى صدر اليوم الاثنين هجوم القوات الفيدرالية الاثيوبية يوم امس باسلوب هجوم الموجات البشرية من اجل استعادة مناطق ومواقع خسرتها مؤخرا فى اقليمى التجراى والامهرا.

واكد البيان على ان شعب تجراى لن يسمح باستمرار حرب الابادة التى تشنها ضده قوات الجيش الفيدالى الاثيوبى وقوات اقليم الامهرا وانه على استعداد للدفاع عن وجوده ودحر المعتدين على حسب وصف البيان.