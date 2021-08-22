قوات دفاع تجراى تعلن فشل محاولة التفاف الجيش الفيدرالى لعرقلة تقدم حملة ” شروق الشمس ” العسكرية

فرجت : مقلى

اعلنت قوات دفاع تجراى يوم امس السبت عن فشل محاولة التفاف قامت بها قوات الجيش الفيدرالى والقوات الخاصة الامهرية على مشارف “جايشينا” بين مدينتى “ولديا” و”ورتا ” شرق عاصمة اقليم الامهرا بهر دار .

وقال بيان صادر عن المتحدث العسكرى لقوات دفاع تجراى اليوم الاحد ان 6 فرق من الجيش الفيدرالى المعززة بالقوات الامهرية الخاصة بالاضافة الى 11 الف من مليشيات الامهرا انطلقت من مدينة “دسى” عبر منطقتى “كوتابر” و “وجل تانا” وحاولت الالتفاف والتسلل الى منطقة جاشينا من اجل عرقلة تقدم قوات دفاع تجراى المتقدمة فى جبهة ” دبرى تابور “.

واشار البيان ايضا ان لواء القوات الخاصة للجيش الفيدرالى الاثيوبى مدعوم بنحو 3000 من قوات الحرس الجمهورى حاولت الالتفاف من جهة “سرينكا” الواقعة بين “ولديا” و”مرسا” لاختراق قوات دفاع المتقدمة فى جبهة دسى.

واكد البيان ان المحولتين انتهت بالفشل اثر كمين نصبته قوات دفاع تجراى لهم فى منطقتى جاشينا وسرينكا .

وجاء في البيان إن المعارك بدأت يوم 19 اغسطس الجارى وانتهت مساء يوم السبت الماضى بعد ان تكبد الجيش الفيدرالى الاثيوبى خسائر فادحة فى الارواح والعتاد الى جانب عدد كبير من الاسرى بينهم قيادات عسكرية ذو رتب عالية.

ومن المتوقع صدور بيان مفصل فى وقت لاحق حول المعارك الاخيرة.