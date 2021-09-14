قوات دفاع تجراى تعلن مقتل اكثر من 20 الف من جنود ومليشيات الامهرا خلال شهر سبتمبر الحالى

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اعلنت القيادة العسكرية لقوات دفاع تجراى فى بيانين منفصلين صدرا يومى 10 و11 سبتمبر 2021 انه فى اطار الدفاع عن شعب تجراى واصلت قوات دفاع تجراى هجومها ضد الجيش الفيدرالى وقوات اقليم الامهرا على ثلاثة جبهات استرايجية داخل اقليم الامهرا .

وقالت قوات دفاع تجراى ان المعارك بدأت اثر هجوم مضاد شنته قواتها في الجبهة الغربية(محيط مدينتى دابارق ودابات) فى مناطق ” زوقيى ” و” جوال وغن” و” ميكئيل محارى” و” ماريام جولا”.وجبهة مرسى فى منطقة “هارو سودوما” و”سانكا” وفى جبهتى دبريزيبت وسوكوتا جنوب ولو.

ووفقا للبيانين اسفرت المعارك عن مقتل اكثر من 21 الف وجرح اكثر من 28 الف واسر 293 من قوات الجيش الفيدرالى الحكومى وقوات ومليشات اقليم الامهرا . وغنمت 3 دبابات والعديد من المدافع ومدفعية الصواريخ وما يقرب من عشرين مركبة عسكرية بالاضافة الى الالاف من الاسلحة الخفيفة.

وفي بيان آخر صدر يوم الأربعاء 8 سبتمبر اعلنت قوات دفاع تجراى انسحابها من مناطق داخل اقليم الامهرا.

وفي نفس البيان انتقدت قوات دفاع تجراى الحكومة الفيدرالية الإثيوبيا وحكومة إقليم أمهرة بسبب “تجنيد الطلاب والمزارعين والقساوسة وإجبارهم على المشاركة في الحرب بغرض إثارة العداء والحرب الأهلية بين شعبى الأمهرة وتجراي”.

وقال البيان إن بعض المجندين أجبروا على الحرب بالمناجل والعصى فقط, كما شارك آخرون بندقية واحدة مقابل 4 . مشيرا الى ان سبب انسحاب قوات دفاع تجراى من بعض المناطق هو تجنب إراقة دماء المدنين والمزارعين .

وأشار البيان أيضا إلى أن قوات دفاع تجراي ليس لديها نية للسيطرة على مناطق في اقليم الامهرة وأنها لم تمس الإدارة المدنية في المدن والبلدات الخاضعة لسيطرتها.