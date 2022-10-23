قوات دفاع تجراى تنسحب من مدن رئيسية شمال الاقليم

فرجت : مصادر

ذكرت مصادر عليمة بسير العمليات العسكرية فى إقليم تجراى ان قوات دفاع انسحبت من مدينتى اكسوم وعدوة .

وأشارت المصادر ان كتائب افورقى مدعومة من الجيش الاثيوبى الفيدرالى دخلوا مدينة اكسوم التاريخية دون قتال .

وتتوقع المصادر أن تنسحب قوات دفاع تجراى من معظم المدن الرئيسية تجنبا لايداء المدنيين والدمار الشامل لمدن تجراى .

الجدير بالذكر أن حكومة إقليم تجراى كانت قد انسحبت من جميع مدن تجراى فى نوفمبر 2020 اثر تعرض الاقليم لغذو عسكرى اثيوبى ارترى مشترك .

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نشرت بواسطة في أكتوبر 24 2022 في صفحة الأخبار. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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