قوات دفاع تجراى تنسحب من مدن رئيسية شمال الاقليم
فرجت : مصادر
ذكرت مصادر عليمة بسير العمليات العسكرية فى إقليم تجراى ان قوات دفاع انسحبت من مدينتى اكسوم وعدوة .
وأشارت المصادر ان كتائب افورقى مدعومة من الجيش الاثيوبى الفيدرالى دخلوا مدينة اكسوم التاريخية دون قتال .
وتتوقع المصادر أن تنسحب قوات دفاع تجراى من معظم المدن الرئيسية تجنبا لايداء المدنيين والدمار الشامل لمدن تجراى .
الجدير بالذكر أن حكومة إقليم تجراى كانت قد انسحبت من جميع مدن تجراى فى نوفمبر 2020 اثر تعرض الاقليم لغذو عسكرى اثيوبى ارترى مشترك .
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