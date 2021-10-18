قوات دفاع تجراى تنقل 460 اسير اثيوبى تقل أعمارهم عن 17 عاماً الى مقلى

فرجت

نقلت قوات دفاع تجراى خلال الايام القليلة الماضية 460 اسير من الجيش الاثيوبى (تتراوح اعمارهم بين 14 الى 17 عام) الى مقلى عاصمة اقليم تجراى .

وذكرت مصادر اعلامية مقربة من حكومة اقليم تجراى ان مئات من اسرى الحرب الاثيوبيين الذين تم اسرهم خلال الاشتباكات الاخيرة فى محافظة “ولو” واقليم العفر تم نقلهم مؤخراً الى مقلى.

واجرت المصادر لقاء مع اسرى اعمارهم دون 16 سنة , تحدثوا فيه عن قيام الجيش الاثيوبي بتجنيد اطفال تقل اعمارهم عن 16 عاما واشراكهم فى القتال ضد قوات دفاع تجراى من دون تدريب.









