قوات دفاع تجراي تأسر رئيس عمليات القيادة الشرقية في الجيش الإثيوبي

فرجت : وكالات

قالت قوات دفاع تجراي في بيان عسكري إن العقيد أول ياسين، رئيس عمليات القيادة الشرقية للجيش الإثيوبي وقع في قبضة جيش تجراي.

وكانت قوات دفاع تجراى قد توغلت الى داخل اقليم العفر وقامت بعمليات عسكرية استهدفت القوات الخاصة ومقاتلي الميليشيات من اقليم اوروميا الذين كانوا يحتشدون على طول حدود بين اقليم تجراى وعفر.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور توضح غنم قوات دفاع تجراى الى عدد من الدبابات والمدرعات العسكرية بجانب المئات من الاسرى .