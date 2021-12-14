قوات دفاع تجراى تطارد بقاية الجيش الاثيوبى وتسيطر على فلاكيت

فرجت : مصادر

سيطرت قوات دفاع تجراى اليوم على مدينة فلاكيت (14 كم غرب جاشينا ) بعد عملية تمشيط واسعة قامت بها اثر فرار الاف من عناصر الجيش الاثيوبى والقوات الخاصة والمليشيات الامهرية من جبهة جاشينا .

وافادر مصادر عليمة ل”فرجت” ان قوات دفاع تجراى اخذت زمام المبادرة وبداءت الهجوم وسط معنويات عالية لعناصرها بعد تقهقر الجيش الاثيوبى فى جبهة جاشينا .

الجدير بالذكر ان قوات دفاع تجراى كانت قد اعلنت انسحاب من بعض المدن والمناطق فى اقليمى العفر والامهرا ومن ضمنها مدينة فلاكيت.