قيادات تجراوية تتهم ارتريا بسرقة ذهب الاقليم

فرجت: مصادر

الجنرال ظاضقان قبريتنسئ – وزير دفاع اثيوبيا السابق وقائد جيش دفاع تجراى

نفى وزير اعلام النظام الارتري يماني جبرميسكل عبر تغريدة له في حسابه على منصة اكس الاتهامات التي وجهها الجنرال ظاضقان بأنها اتهامات كاذبة ” وصف وزير الإعلام الإريتري هذه الادعاءات بأنها “كاذبة” و”جزء من سلسلة من الأكاذيب البغيضة التي يتم نشرها لتحقيق أهداف خفية”.

أتهم الجنرال ظاضقان قبريتنسئ النظام الارتري بسرقة الذهب من مواقع التعدين في تجراى وتهريبها الى ارتريا وذلك في مقابلةله مع تلفزيون دوتشافيلا “بأن ارتريا تقوم بسرقةالذهب من تجراى ويتم تهريبه الى ارتريا ومن ثم دولة الامارات العربية المتحدة ” ووصف الحكومة الاقليمية بغير القادرة على السيطرة على التعدين الغير قانوني في شمال غرب تجراى وأضاف ” ان مواردنا يتم سرقتها ولا نقدر على منع ذلك”.

وقال الفريق أول لـ دوتشافيلا إن 38 كونتالا من الذهب يتم استخراجها وتهريبها بشكل غير قانوني من تيغراي شهريا . وأضاف أن المسؤولين الإقليميين دعوا الحكومة الفيدرالية إلى مساعدتهم في جهودهم لمكافحة هذه التجارة.

وقال ظاضقان: “لقد طلبنا من الحكومة الفيدرالية التدخل والسيطرة على الحدود لأننا لا نملك القوة والموارد للقيام بذلك”. “إريتريا هي الطريق الرئيسي لتعدين الذهب غير القانوني”.

ووصفت الحكومة الإريترية هذا الادعاء بأنه “اتهام جديد لا أساس له من الصحة”، ونفت مزاعم الوجود العسكري الإريتري في تيغراي في نفس البيان.

ورد في رد يماني: “دعونا نؤكد، للمرة الألف، أن شعوب منطقتنا ليس لديها شهية لحروب دائمة ومكلفة قد يشعلها رواد الصراع غير القابلين للإصلاح”.

تكشف التقارير الأخيرة عن تهريب التجارة غير المشروعة من تيغراي على طول أربعة طرق رئيسية. يمر الطريق الأول عبر أدابو وبادمي، ويعبر نهر مرب، ويؤدي إلى أسمرا، حيث يصل الذهب المهرب في النهاية إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وفقًا للتقارير، ظهرت أرض الصومال كطريق تهريب رئيسي آخر. يتم نقل الذهب المستخرج بشكل غير قانوني عبر ولاية عفار الإقليمية قبل أن يشق طريقه إلى أرض الصومال، ومن هناك، يتم نقله عبر الحدود إلى كينيا وأوغندا.

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