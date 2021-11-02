قيادي سابق بقوات الدفاع الارترية : ارتريا اختطفت 9 الآف لاجئي من اثيوبيا.

فرجت

صورة من احد معسكرات اللاجئين في اثيوبيا.

ذكرت مصادر اعلامية غربية عن معلوات صرح بها قيادي سابق بقوات الدفاع الارترية عن وثائق من الحكومة الارترية وقعت على يده ، ان النظام الارتري قام باقتياد تسعة الآف لاجئي ارتري من معسكرات اللاجئين في اقليم تجراى وهي معسكرات شبالبا وماى عينى وعدي حروش وحيتسات وذلك في نهايات العام الماضي وبداية العام الحالي.

وذكر المصدر ان شاحنات من اللواء الخامس والثلاثين من الجيش الارتري بقيادة ” ودي قجا ” جاءت الى المعسكريين الكبيرين الذين كانا يستضيفان حوالى عشرين ألف لاجئي وكانت القوات بحوزتها قائمة بأسماء اللاجئين المراد اختطافهم من هذه المعسكرات. وذكرت رويترز عن تأكيد 17 اسما ممن تم اختطافهم وذلك من خلال مقابلا ت أجرتها مع 60 لاجئا ارتريا.

وذكر القيادي السابق بوزارة الدفاع الارترية ان مايقارب من 1900 من هؤلاء تمكن من عبور الحدود مرة ثانية الى اثيوبيا ، حيث راجت تجارة تهريب البشر بين ارتريا واثيوبيا في عهد الحكومة المؤقتة لاقليم تجراى والتي تم تعينيها بعد احداث نوفمبر 2020 حيث كانت تتم بعلمها الكثير من عمليات التهريب حيث كن يتم نقل الفارين من ارتريا من مقلى جوا الى اديس أبابا.

وذكر مسؤول في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لرويترز انهم أجروا مقابلات مع لاجئين حديثي الوصول أكدوا لهم هروبهم مرة أخرى من ارتريا ان تم اعادتهم اليها عنوة من قبل الجيش الارتري. وتقدر المفوضية عدد المفقودين من هذه المعسكرات بحوالى 7600 لاجئي.