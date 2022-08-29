قيتاشو ردا : القوات التى حاولت غزو جنوب تجراى تم تدميرها بالكامل

فرجت : تفى تجراى

قال المتحدث الرسمة لحكومة تجراى جيتاشو ردا فى لفاء صحفى مع تلفزيون تجراى ان القوات الفيدرالية الاثيوبية التى حاولت غزو جنوب تجراى الاسبوع الماضى تم تدميرها بالكامل . لافتا إلى فرار بقية القوات الخاصة والمليشيات الامهرية في اتجاهات مختلفة .

وقال ان هدف من الهجوم الاثيوبى من منطقة الجنوب كان الوصول الى عاصمة الاقليم مقيلى فى اسرع وقت . مجدداً اتهام حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد بأنها انتهكت الهدنة التي تم التزامها منذ نهاية آذار/مارس.

واشار الى انفتاح حكومة اقليم تجراى على إجراء مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية، موكدا على عزم قوات جيش تجراى على مواصلة التقدم في شمال إثيوبيا ما دامت التعزيزات العسكرية الحكومية تشكل تهديدا لمنطقتهم.

وقال غيتاشو ردا أن ابي أحمد يواصل تقديراته السيئة عبر الاستمرار في إرسال التعزيزات. وأضاف: “سنواصل تحييدهم، الأمر الذي قد يقودنا أكثر فأكثر داخل منطقة أمهرة”.

وحول سؤال عن الخسائر البشرية للقوات الاثيوبية فى المعركة قال ان حكومة تجراى ليست بسدد استعراض الاسرى او القتلى او المناطق التى تسيطر عليها قوات تجراى جاليا وان هدف جيش تجراى هو ضمان سلامة شعب تجراى .

وقال ” تحن لا نستهدف اي جهة او قوة عسكرية مهما كانت الا اذا تحركت هذه الجهة واستهدفت شعبنا”.

واشار جيتاشو الى نقل عدد من الجيش الفيدرالى الاثيوبى من غرب تجراى الى ارتريا , مؤكداً جاهزية الجيش التجراوى لصد اى هجوم محتمل .