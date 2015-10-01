كبمة عزاء في رحيل أحد رجلات العمل الوطني

رحل عن دنيانا الفنانية المناضل الكبير الشيخ/ حامد دلشاي، بعد عمر أمضاه منذ نعومة اظافره، في خدمة قضايا شعبه ووطنه، فقد كان مناضلًا في الخلايا السرية لجبهة التحرير ا لارترية، ثم كاد رًا نشطا متفرغًا للعمل النضالي. وقدتم اختياره رئيسًا لرابطة اللاجئين الارترين في مؤتمرها التأسيسي الذي عقد في مدينة القضارف السودانية، بمشاركة ممثلي كل معسكرات اللجئين المنتشرة في شرق السودان.

ظل القائد الكبير /الشيخ حامد دلشاي مهتمًا بقضايا اللاجئين حتى آخر أيامه. انضم الفقيد الكبير الى حركة الجهاد السلمي

الارتري، وواصل نضاله مع امتدادها حركة الخلاص الاسلامي الارتري ثم الحزب الاسلامي الارتر ي،وأخيرًا حزب الوطن الديمقراطي ا لارتري “حادي”. ويشهده له الجميع بأنه ظل وفيا لشعبه، ومخلصًا لمبادئه.

شارك الراحل في المؤتمر ا لاول للمجلس الوطني ا لارتري للتغيير الديمقراطي الذي عقد في مدينة هواسا الاثيوبية في نوفمبر 2011 ممثلًا للاجئين الارتريين في السودان .

يتقدم المجلس الوطني الارتر ي للتغيير الديمقراطي بأحر التعازي القلبية لاسرته الكريمة وللمناضل الدكتور أحمد دين صالح وكافة قيادات وقواعد حزب الوطن الديمقراطي الارتري “حاد ى” والمناضلين الارتريين من أجل الحرية والعدالة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا ا. إنا لله وانا اليه راجعون.

نجاش عثمان إبراهيم

رئيس المكتب التنفيذي

للمجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي