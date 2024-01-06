كلنا أدال

العمالقة الثلاثة

انتشر مؤخرا فيديو جديد للفنان الكبير حسين محمد علي اطال الله عمره بعنوان كلنا ادال في لفتة جميلة مذكرا أبنائنا الشباب بيوم أدال التاريخي، وأدال جبل يقع في غرب البلاد اطلق فيه مفجر الثورة المسلحة الشهيد البطل حامد ادريس عواتي الطلقة الأولى في الاول من سبتمبر ١٩٦١م.

الفنان حسين محمد علي غنيٌ عن التعريف بدأ الفن منذ نعومة أظافره وعند التحاقه بالثورة الارترية وخاصة جبهة التحرير الارترية وساهم كثيرا مع بقية زملائه في تعبئة الجماهير وقد التحق عدد كبير من الشباب الارتري متحمسا بأغنياته. ويطيب لي هنا والشيء بالشيء يذكر يحضرني الفنان عبى عبدالله الذي كان مدعوا لحضور زواج شقيقتي في العام ١٩٦٧م وتغني في تلك الليلة بالثورة الارترية وفي صبيحة اليوم الثاني التحق عدد من الشباب بجيش التحرير الارتري في الميدان وان الذين حضروا المناسبة كانوا في قمة التفاعل والحماس وهو امر مازال عالق بالذاكرة، رحم الله الفنان الوطني الغيور عبى عبدالله. و اذكر في هذه السانحة بان الشعراء و الفنانين الإرتريين ودورهم الكبير لم يجد التكريم المناسب الى الان وقد انتقل بعضهم إلى الدار الآخرة وان تكريمهم اقل واجب في رقابنا ومن هنا ادعو الى تكريم الأحياء منهم والذين انتقلوا إلى ربهم وذلك عرفانا لدورهم في النضال الارتري.

علي محمد صالح شوم

لندن – 29/01/2024.