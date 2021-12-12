كينيا تستعد لعملية اجلاء الرعاية الاجانب من اثيوبيا … وحالة طوارى فى مطار اديس ابابا

وصول الفوج الاول من الرعايا الفلبيين الذين تم اجلائهم من اثيوبيا الى القاهرة ( الصورة : سفارة الفلبين فى مصر )

فرجت : وكالات

أصدرت وزارة الخارجية الكينية بيانا أجازت فيه استخدام نيروبي كمركز إقليمي لاستقبال جميع الموظفين الدوليين وعائلاتهم الذين سيتم اجلائهم من اثيوبيا.

وتستعد الحكومات الغربية والامم المتحدة والاتحاد الافريقى لعمليات اجلاء جماعية من اثيوبيا التى تشهد نزاع دموى منذ نوفمبر 2020 .

وكانت دول عدة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد حضّت رعاياها على مغادرة إثيوبيا على الفور .

من جهة اخرى قال حساب Gerjon الذى يهتم بحركة الطيران حول العالم ان الطائرات المغادرة لمطار بولى فى اديس ابابا لا تزال تقوم بالدوران بزاوية 360 درجة عند المغادرة لتجنب التحليق على ارتفاع منخفض فوق المنطقة الواقعة شرق المطار.

ويعد الاقلاع بتلك الطريقة ضرورة لحماية الطائرات من النيران المضادة للطائرات فى مناطق الحرب .