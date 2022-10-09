لا أراكم مكروها في عزيزٍ لديكم

الاستاذ علي محمد صالح شوم

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الحق تبارك وتعالى ” كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور.” صدق الله العظيم

المرحوم حسن ابراهيم محمد صالح شوم



تتقدم اسرة الشيخ محمد صالح شوم علي وابناء المرحوم حسن ابراهيم محمد صالح شوم علي وزوجته الفاضلة الوفية الصبورة التي كانت له نعم السند وكما يقولون وراء كل رجل أمرأة وقفت معه في كل مراحل حياته منذ يوم زواجهما ، في افراحه واتراحه ومرضه ، وكذا والدته الكريمة .

نتقدم بعظيم تقديرنا وشكرنا على مواساتكم لنا في مصابنا الجلل وفاة ابننا حسن ابراهيم محمد صالح شوم علي، كل من اتصل او تواصل عبر الوسائط الاجتماعية والذين حضروا في موقع الوفاة وكذا دعوات المصلين بمسجد صلاح الدين وكذلك مصلى ادور رود جوار البريد بلندن ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم وكان لمواساتكم الاثر الطيب في نفوسنا ، جعلها الله في ميزان حسناتكم .

“يا ايها النفس المطمأنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي” وانا لله وانا اليه راجعون .

عن الاسرة

على محمد صالح شوم علي

لندن -10/10/2022م