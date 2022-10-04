لصد هجوم واسع بشمال البلاد.. تحرك عسكري جديد لقوات تجراي في إثيوبيا

فرجت : وكالات

أعلنت القيادة العسكرية لقوات اقليم تجراي ، سحب مقاتليها من أجزاء تسيطر عليها في منطقة أمهرة، لصد هجوم واسع النطاق من القوات الإثيوبية والإريترية شمال البلاد.

وذكرت سلطات إقليم تجراي في بيان أن “إعادة نشر قواتها في المناطق الشمالية، خطوة ضرورية لمواجهة الأعمال القتالية التي تزداد حدتها في شمال إثيوبيا.

وأضافت أن عملية التحرك العسكري بدأت قبل 3 أيام، لافتة إلى أنه على الرغم من محاولات القوات الإثيوبية وحلفائها السيطرة على هذه الجبهة، لكنها لم تنجح في تغيير الوضع بل تفاقمت هزائمها.

فيما أكد مسؤول حكومي بمنطقة أمهرة، أن قوات تجراي انسحبوا من بعض البلدات، لافتا إلى استمرار القتال بشكل محدود في عدد من المناطق.