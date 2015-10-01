لماذا فرض نظام افورقي حظر تنقل المواطنين في القرى تحت حجة وباء كرونا الان ؟

في ظل تصاعد الحديث عن التدخل العسكري لنظام افورقي في حرب تجراي والحديث عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان للقوات الارترية المشاركة في تلك الحرب في الصحافة العالمية وتصريحات مسئولين في دول كبرى نظام افورقي يحظر حركة التنقل في القرى تحت حجة انتشار وباء كرونا ومن المعلوم ان الحرب تدور بالقرب من المناطق الحدودية الجنوبية والغربية واغلبها قرى وأرياف حتى يتم التعتيم عن اخبار الحرب من الجانب الارتري .

برغم ان تقارير وزارة الصحة حول وباء كرونا في ارتريا لم تعلن عن حالة وفاة واحدة وان تقاريرها كلها كانت متفائلة إلا ان ما يعرف بفريق العمل رفيع المستوى يقرر الاغلاق الكامل بما فيها حركة الانتقال العادية داخل القرى وألارياف أو السفر الى المدن وكذلك حركة النقل فقط سيارات الشحن وإيقاف الخدمات الحكومية فهل القرار جاء نتيجة انتشار الوباء في القرى والأرياف أم منع التجول والتنقل كان لأسباب أمنية نتيجة لتدخلها في حرب تجراي وما افرزته من كوارث انسانية بات العالم يتحدث عنها . ولماذا لا تتحدث التقارير عن حجم انتشار وباء كرونا وسط سجناء الرأي الذي تكتظ بهم السجون ؟وتحت عنوان : الحكومة الارترية تشدد من إجراءات مكافحة وباء كوفيد 19 وبتاريخ 21 ديسمبر 2020 م صدر بيان من فريق العمل رفيع المستوى يقرر الاغلاق الكامل ومنع حركة تنقل المواطنين في “القرى ” وإيقاف جميع الخدمات الحكومية وحركة النقل إلا بتصاريح أمنية ووعدت باتخاذ ارجاءات صارمة بحق من يخالف التعليمات ويبدأ تنفيذ القرار من اليوم الاثنين 22 ديسمبر2020 ولم يحدد موعد او تاريخ انتهاء الاجراءات وصدر منشور القرار بالطبع باللغتين التجرينية والانجليزية فقط في تجاهل تام للغة العربية كالعادة