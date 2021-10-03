مئات اللاجئين الارترين محتجزون في ظروف غير إنسانية بليبيا







فرجت : وكالات

استهدفت السلطات الليبية صباح يوم الجمعة الماضية مئات اللاجئين الارترين المقيمين فى ليبيا منذ سنوات على امل الوصول الى اوروبا بدعوى ” مكافحة المخدرات .

وقال داكس روك مدير عمليات المجلس النرويجي للاجئين في ليبيا في بيان “سمعنا بأن أكثر من 500 مهاجر منهم نساء وأطفال احتجزوا تعسفيا وهم عرضة لمخاطر الانتهاكات وسوء المعاملة”.

وذكرت وزارة الداخلية الليبية أن أجهزة الأمن نفذت “عملية أمنية كبيرة” ضد من وصفتهم بمجرمين وتجار خمور ومخدرات ومهاجرين غير شرعيين.

وأظهرت صور نشرتها الوزارة عشرات المهاجرين جالسين وأياديهم مقيدة خلف ظهورهم أو يجري نقلهم بعيدا في مركبات..

وتقول جماعات حقوقية إن بعض المهاجرين يواجهون تهديدات بالاحتجاز والابتزاز وإساءة المعاملة.