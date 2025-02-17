مجلس بلدية ميرى بيك يمنع اقامة مهرجان هقدف فى قاعة البلدية فى شمال ملبورن

فرجت : ملبورن

منع مجلس بلدية ميرى بيك اقامة مهرجان هقدف (البديل ) فى قاعة البلدية شمال مدينة ملبورن والذى كان من المزمع اقامته يوم السبت القادم الموافق 22 فبراير 2025 .

وكانت السلطات المحلية فى ملبورن قد منعت من اقامة مهرجان التسول السنوى لنظام هقدف الذى كان من المزمع تنظيمه من 10 الى 12 يناير 2025 بمدينة ملبورن الاسترالية.

واعتبرت مجموعة برقيد نحمدو – استراليا فشل اقامة قنصلية النظام فى ملبورن من اقامة المهرجان المزعوم للمرة الثانية فى خلال شهر واحد بمثابة صفعة مدوية وخسارة مادية ومعنوية لاتباع النظام وازلامه فى استراليا .

الجدير بالذكر ان برجيد نحمدو – استراليا تمكنت من افشال اقامة مهرجان التسول لعام 2024 ولهذا العام 2025 .

وعلمت فرجت بتفاصيل مثيرة حول الحالة المزرية التى وصلت اليها قنصلية نظام هقدف فى ملبورن نتيجة الفشل المتكرر من قبل اللجنة المنظمة لمهرجان التسول سيتم نشره ضمن تقرير مفصل فى القريب العاجل .

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