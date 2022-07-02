محكمة الافلاس الامريكية تمنح بنك قطر الوطنى حق مصادرة ممتلكات ارتريا فى الخارج

فرجت : وكالات

حكمت محكمة الافلاس الامريكية فى العاصمة واشنطون على ارتريا بسداد قرض قيمته 286 مليون دولار امريكى لبنك قطر الوطنى .

وجاء فى الحكم بان ارتريا تخلفت صراحة عن تسديد قيمة القرض بالاضافة الى الفوائد المترتبة فى العقد ولبنك قطر الوطنى الحق فى التعرف على الاصول والممتلكات العائدة لارتريا فى الخارج ومصادرتها .

وتتمحور القضية على 200 مليون دولار اقترضتها إرتريا من بنك قطر الوطني في 2009 و2010، ويزعم البنك أن حكومة أفورقي أخلّت باتفاق الدين في مايو 2012 بعدما سددت حوالي 45 مليون دولار، وهو ما دفع البنك في 2018 للجوء إلى القضاء في بريطانيا كما تسمح اتفاقية القرض.

ووجه القاضى إرتريا بعد ذلك بعام لدفع 253 مليون دولار لدائنها إضافة للفوائد، وتجاهلت إرتريا الحكم، وفقا لبنك قطر الوطني.

واتجه البنك إلى المحكمة الأمريكية في فبراير في محاولة لتنفيذ الحكم، واختارت إرتريا عدم الدفاع في الدعوتين.

وقال بنك قطر الوطني في شكواه للمحكمة الأمريكية إن عاملين في السفارة الإرترية في لندن “استجابوا بجهود غير عادية لإحباط” الإجراءات القانونية في بريطانيا.

وحبس مسؤولون بالسفارة أحد محامي البنك في المبنى حتى وافق على المغادرة دون تسليم وثائق المحكمة، بينما تعرض ممثل آخر لـ”اعتداء جسدي”، وفقا لوثائق بنك قطر الوطني..

كما انتزع موظف الاستقبال المستندات من يد المحضر وألقى بها على الرصيف خارج الباب الأمامي للسفارة” حسب الشكوى. وسمح القاضى البريطاني بعدئذ للبنك بإرسال الأوراق عبر البريد الإلكتروني أو البريد.

وقال بنك قطر الوطني في أحدث وثائق مقدمة للمحكمة، إن دين إرتريا ارتفع إلى 295.3 مليون دولار.

ويعادل هذا المبلغ أكثر من عشر الناتج المحلي الإجمالي للدولة البالغ 2.3 مليار دولار.