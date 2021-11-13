مدير منظمة الصحة : الحصار المنهجي لتجراي يقتل الناس

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم

فرجت : وكالات

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمس الجمعة أن منطقة تجراي التي تشهد نزاعا عسكريا في اثيوبيا تخضع ل”حصار فعلي”، محذرا من أن الناس هناك يموتون بسبب الجوع ونقص الأدوية.

وقال تيدروس أدحانوم غيبريسوس الذي يتحدر من منطقة تجراي في شمال اثيوبيا للصحافيين في مقر المنظمة في جنيف “الناس يموتون بسبب نقص الإمدادات”.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية “لا تستطيع إرسال الإمدادات والأدوية الى تجراي لأنها تحت الحصار، وهذا الحصار منهجي”.

وتخوض حكومة رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد منذ عام حربا ضد جبهة تحرير شعب تجراي التي توغلت جنوبا في الأشهر الأخيرة ولم تستبعد احتمال الزحف نحو العاصمة أديس أبابا.

وتطالب الجبهة بإنهاء ما وصفته الأمم المتحدة بأنه حصار إنساني على تجراي، حيث يعتقد أن مئات الآلاف من الناس يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة.

ولفت تيدروس الى أنه في ظل الوضع الحالي تضاءلت المساعدات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة الأخرى للمنطقة الى “لا شيء تقريبا”.

وقال “لذا لا يوجد دواء والناس يموتون، ولا طعام والناس يتضورون جوعا، ولا اتصالات ما يجعلهم معزولين عن بقية العالم، ولا وقود ولا مال”.

كما أعرب مدير منظمة الصحة العالمية عن أسفه للاعتقالات الجماعية في تجراي، واصفا الأمر بأنه “سافر ومفتوح”.

والأسبوع الماضي فرضت الحكومة حالة الطوارئ على مستوى البلاد، ما أدى الى موجة جديدة من الاعتقالات الجماعية التي أعاقت ايصال المساعدات.

واعتقل نحو 22 من موظفي الأمم المتحدة في مداهمات اعتبرت جماعات حقوقية أنها تستهدف عرقية تجراي، كما حذرت الأمم المتحدة بشأن 72 سائقا متعاقدين مع برنامج الغذاء العالمي وتم احتجازهم في عفر.