مدينة نوربيرج الألمانية تحتفل بسبتمبر

جانب من الحضور

وسط حضور بهيج ازدانت قاعة الاحتفال بالعلم الوطني الارتري وامتلأت بالحضور الذي اتي من مختلف الدول الاوروبية كسويسرا ،بريطانيا ،السويد ، النرويج، هولندا ، فرنسا ، بلجيكا وايطاليا. هذا الاحتفال الذي نظمته مجموعة احياء ذكرى الفاتح من سبتمبر والشباب الارتري.

بدأت امسية الاحتفال بالنشيد الوطني ثم كلمة اللجنة المنظمة تلا ذلك كلمات الضيوف ككلمة السيد على محمد صالح الني القيت بالانابة والتى ركزت على دور الشباب وضرورة تحمل مسؤلياتهم الوطنية في احداث التغيير. وكانت كلمة الدكتور كرار حامد.ادريس عواتى ابن الرمز الوطني وكان لمشاركته في المناسبة الاثر الكبير حيث اضفى على الحضور الفرح والسرور ، واخرين الذين شاركنا بكلمات ضافية مثل المناضل قرماى زمكئيل، الاعلامي الدكتور عمر زراى ، والسيد محمد نور كراني بالاضافة الى كلمة الشباب والمرأة.

شارك في الاحتفال الفنان الوطني الكبير أبرار عثمان وكل من علي وسعيد وادريس ود حديس من المانيا ، كما شارك الفنان حامد من السويد واخرين وكانت امسية وطنية بامتياز .

تميز احتفال هذا العام بطابع الشمولية فقد عم مناطق كبيرة واعاد الثقة في النفس بان لهذا الوطن شباب حريصون حمايته واقتلاع عصابة اسياس المجرمة لينعم الشعب بالحرية الحقة. سبق ذلك المهرجان الثقافي الذي اقامته مجموعة الوان للاداب والفنون في السويد والذي كان تظاهرة ثقافية كبيرة وثقت للموروث الثقافي لشعبنا ونعتقد ان مثل هذا الفعل منطلق صحيح للحفاظ على التراث من الاندثار وتوارث الاجيال له عن طريق المهرجانات والمناسبات المختلفة.

في الختام اشيد بهؤلاء الشباب الذين نظموا هذا المهرجان الاحتفالي الكبير بيوم ثورتنا المجيدة . وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم.

على محمد صالح شوم

لندن

14/09/2023