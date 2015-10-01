مريم بشير خليفة محمود في ذمة الله: ماذا عساني أقول يا بنت أغلى الناس الى قلبي

بسم الله الرحمن الرحيم (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفن اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) ال عمران الاية (١٨٥) انتقلت الى رحمة الله تعالى بنت الخال والخالة المغفور لهم بإذن الله

مريم بشير خليفه محمود حمد هداد ركا وافتها المنية في مدينة ملبورن باستراليا في ٣٠/٠٣/٢٠٢١ ماذا عساني ان أقول يا ابنت أغلى الناس إلى قلبي غير التسليم بقضاء الله وقدره النافذ ( وإنا لله وانا اليه راجعون ) حقا ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون ،

اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار

اللـهـم عاملها بما انت اهله ولا تعاملها بما هي اهله .

اللـهـم اجزها عن الاحسان إحسانا وعن الأساءة عفواً وغفراناً.

اللـهـم إن كانت محسنهً فزد من حسناتها , وإن كانت مسيئةً فتجاوز عن سيئاتها.

اللـهـم ادخلها الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب .

اللـهـم اّنسها في وحدتها وفي وحشتها وفي غربتها.

اللـهـم انزلها منزلاً مباركا وانت خير المنزلين .

اللـهـم انزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا .

اللـهـم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار .

اللـهـم افسح لها في قبره مد بصرها وافرش قبرها من فراش الجنة .

اللهم الهمنا وذويها وإخوانها وأخواتها الصبر والسلوان وحسن العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون .

الاستاذ / عيسى سيد محمد