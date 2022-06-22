مشكلة الجنود الصومالين المتدربين فى ارتريا تطل برأسها من جديد

ذكر موقع الصومالي باللغة االنجليزية 02 يونيو 0200م ان اوليا امور الجنود الصوماليين في ارتريا من آباء وأمهات نظموا احتجا ًجا آخر في أجزاء من مقديشو ، مطالبين بعودة أطفالهم.

وهذا كشف بعض األهالي الذين تحدثوا لوسائل اإلعالم عن معلومات جديدة حول أوضاع الشباب الذين أرسلتهم الحكومة سابقاً للتدريب العسكري.

ويقول الآباء إن اوالدهم يواجهون الان ظروفا صعبة تم اإلبالغ عن الكثير من المشاكل الوالدنا ويقال إن 05 مليونًا مستحقة عليهم. .

وأخيراً طالب اولياء أمور الجنود الرئيس حسن شيخ محمود بالوفاء بوعده وإعادة أبنائهما. وهم يهتفون “حسن ” أحضر اوالدنا إلينا .اتق هللا . “لقد تم اختيارك إلحضار العادة ابنائنا “كما صرخت والدة متظاهر آخر “هذا هو المكان الذي تم إطالق النار علينا فيه .نحن نحتج بشكل سلمي .حسن شيخ محمود ،

تعال إلنقاذنا” وقد أثار هؤالء اآلباء الصوماليون مخاوفهم مرة أخرى ، حيث تقول الحكومة السابقة بقيادة الرئيس فارماجو إن حوالي 5000 جندي موجودون في إرتريا وقد أكملوا تدريبهم ، ولكن تم تأجيل نشرهم بسبب االنتخابات ألاخيرة في البالد.

المصدر : نشرة الثوابت