مصدر اعلامي اثيوبي : قوات جبهة تحرير ارومو (OLF) أصبحت على بعد 70 كيلو متر من العاصمة أديس ابابا !

ذكر مصدر اعلامي ان حزب الازدهار الحاكم في اثيوبيا هذا الاسبوع اعترف ان التقدم العسكري السريع لقوات جبهة تحرير اورمو بات أمرا خطيرا ويتعين ان يتم سحب بعض قوات الجيش الفدرالي من تجراي لمواجهتهم والجدير بالذكر ان جبهة تحرير اورومو الان تسيطر على 13 منطقة في اورومو غرب شوا وتتمركز الان في منطقة مقر على بعد 70 كم غرب العاصمة اديس ابابا…

يعد ذلك تطورا داخليا خطيرا هذه المرة في منطقة عرقية رئيس الوزراء نفسه وجاء تمرد قوات جبهة تحرير اورومو على خلفية صراع على اراضي تدعي الجبهة تبعيتها الى اقليم اورمو و ان الامهرا استحوذوا عليها وتعمل على استردادها كما تناوي ابي أحمد الذي تتهمه بالانحياز الى عرقية الامهرا فهل سيحشد ابي احمد قوات كما فعل في تجراي لوقف زحف مقاتلي جبهة تحرير اورمو وهل سيشارك ايضا حليفه افورقي في حملته العسكري وجاء هذا التطور الخطير في وقت يتصاعد الخلاف بين السودان واثيوبيا حيث تهدد الخرطوم باستخدام القوة اذا لم تستجيب اديس اببا الى مطالبهم بخصوص ملء المرحلة الثانية من سد النهضة.