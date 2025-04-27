مفتي الديار الإرترية يتقدم تعازيه إلى اتباع الطائفة الكاثوليكية في وفاة البابا فرانسيس

فرجت: اسمرا

وفد الأوقاف الاسلامية برئاسة الشيخ سالم إبراهيم المختار

قام وفد من رئاسة الأوقاف والشؤون الاسلامية الإرترية برئاسة مفتي البلاد الإرترية الشيخ سالم إبراهيم المختار وذلك بزيارتهم في أبرشية أسمرة الكاثوليكية، عاصمة إريتريا، تجمع المعزون في كاتدرائية سيدة الوردية وتقديم التعازي الي صاحب السيادة المطران منغستاب تسفامريم، رئيس مجلس رؤساء الكهنة الكاثوليك في إريتريا ورئيس أساقفة أسمرة، وامد الوفد على دور البابا فرانسيس في دعم وتعزيز الحوار والسلام. وقد تركت زياراته لأفريقيا ورسائله التضامنية مع المهمشين أثرًا لا يُنسى في نفوس العديد من الإريتريين، الذين يتذكرونه قائدًا روحيًا ملتزمًا بالوحدة والكرامة للجميع.

وبرغم ما تعانيه الطائفة الكاثوليكية من تضيق علي أنشطتها إلا ان كثير من سفراء الدول المعتمدة في اسمرا قامو بتقديم تعازيهم إلي رئيس الكهنة الكاثوليك في ارتريا.

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