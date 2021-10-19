مقتل اكثر من 33 الف من الجيش الاثيوبى وقوات تجراى تتقدم نحو مدينة دسى

فرجت : مصادر

فى مؤشر على الانهيار الجيش الاثيوبى احرزت قوات دفاع تجراى تقدما سريعا فى محور “دسى” بعد ان احكمت سيطرتها على مدينة “وشالى” وعلى مرتفع “امباسل” شمال مدينة دسى.

وقال بيان عسكرى لقوات دفاع تجراى صدر يوم امس ان قواته تمكنت من قتل وجرح اكثر من 65 الف واسر نحو 1500 من الجيش الاثيوبى والقوات الامهرية .

وبحسب البيان فإن قوات دفاع تجراى نجحت فى تدمير دبابات واليات مدرعة للجيش الاثيوبى واستولت على 3 دبابات واكثر من 18 الف سلاح خفيف وثقيل وانواع مختلفة من المدرعات والشاحنات بما فى ذلك الحفارات .