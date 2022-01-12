مقتل اكثر من 400 مجند صومالى مفقود فى ارتريا

فرجت : وكالات

قال مجند صومالى هرب من ارتريا لوسائل إعلام محلية يوم الإثنين ، “قتل أكثر من 400 مجند صومالي على يد القوات الإرترية في عدة معسكرات للتدريب ، وتم نشر آلاف آخرين للمشاركة في الصراع الإثيوبي ، كما تم ألقاء بالعديد منهم في أعمال السخرة”.

وقال عبد القادر أبشير إنه نُقل إلى معسكر تدريب في ارتريا في الأشهر الأولى من عام 2020 وأكمل التدريب بعد ستة أشهر ، مضيفًا أنه والمجندين التابعين له أجبروا على البقاء في المعسكر في ظل ظروف معيشية قاسية.

واوضح عبد القادر إن المجندين الصوماليين الذين فقدوا منذ عام 2019 لم يكن لديهم ما يكفي من الأدوية والغذاء وتوفي الكثير منهم بسبب الأمراض ، كما أفاد بوقوع اشتباكات بين متدربين عسكريين صوماليين وإرتريين خلفت عشرات القتلى من المجندين العزل.

واشار عبد القار عن نُقل أكثر من 5400 شاب صومالى إلى إرتريا لتلقي تدريب عسكري ، وتم نقلهم إلى ثلاثة معسكرات منفصلة واحتُجز معظمهم في منشآت للحصول على “فدية” بعد أن فشلت الحكومة الفيدرالية الصومالية في دفع النفقات التي يطالب بها النظام الارترى مقابل تكاليف الطعام والشراب والأدوية.

ولم تعلق الحكومة الصومالية بعد على هذه المزاعم. وكان العديد من الصومالييين الفارين من ارتريا فى وقت سابق قد قاموا بتأكيدات مماثلة .