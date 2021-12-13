مقتل وهروب عدد كبير من الجيش الاثيوبى بينهم قيادات عسكرية

عناصر من قوات دفاع تجراى تحتفى بالانتصار فى جبهة جاشينا (المصدر: DW )

فرجت : مصادر

افاد بيان صادر عن القيادة العسكرية لقوات دفاع تجراى يوم امس الاحد بان قوات دفاع تجراى كبدت الجيش الاثيوبى خسائر فادحة فى الارواح فى جبهة “جاشينا “.

وقال البيان ان قوات دفاع تجراى شنت هجمات مضادة شاملة على طول طريق “جاشينا – لاليبيلا “و”كون – جاشينا” وتمكنت من تحييد اكثر من 80 الف من القوات الحكومية والقوات الخاصة والمليشيات الامهرية .

وبحسب البيان لقد تم سحق عدد 11 فرقة للجيش الاثيوبى وارقامها (33 , 34 , 57, 71, 78, 11, ,67 81, 82, ,24, 31 ).

و7 الوية للقوات الخاصة الامهرية وهى ( مقدلا , نبرو , بيلاى زلقى , تيدروس , اباى , منليك , وندى ماماشوش ) بالاضافة الى عدد كبير مليشات “الفانو” الامهرية.

وكانت قوات دفاع تجراى قد تمكنت يوم امس من اعادة السيطرة على مدينة لاليبيلا التاريخية بعد اعلانها الانسحاب منها قبل اسبوعين .

وقال شهود عيان من داخل لاليبيلا ان قيادات عسكرية اثيوبية برفقة عدد كبير من القوات الخاصة الاثيوبية فرت من المدينة بعد انتشار انباء تقهقر الجيش الاثيوبى ووصول الاف الجرحى من المليشيات الامهرية الى تخوم لاليبيلا .

وافادت الانباء الواردة من جبهة القتال ان ان عدد كبير من القيادات العسكرية للجيش الاثيوبى والقوات الخاصة تم تشيعهم اليوم بمواكب عسكرية فى مدينة غوندر باقليم الامهرا .

وقال قائد ميدانى لقوات دفاع تجراى ان قواته تقوم بعملية تمشيط واسعة حول منطقة لاليبيلا.

ومن المتوقع ان تصدر القيادة العسكرية لقوات تجراى بيان تفصيلى حول المواجهات الاخيرة فى جبهة جاشينا .