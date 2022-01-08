مقتل 56 وإصابة 30 في ضربة جوية إثيوبية على مخيم للنازحين في تيغراي

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فرجت : وكالات

أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بقيام القوات الجوية الإثيوبية بشن غارة على مخيم للنازحين شمال غربي تيغراي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وحسب “رويترز”، قال موظفا إغاثة نقلا عن السلطات المحلية وشهود إن ضربة جوية إثيوبية في إقليم تجراى شمالي البلاد أسفرت عن مقتل 56 شخصا وإصابة 30 في مخيم للنازحين.

وأضاف الموظفان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن السلطات المحلية أكدت عدد القتلى. وأرسل كلاهما لـ”رويترز” صورا للمصابين أثناء نقلهم إلى المستشفيات ومنهم العديد من الأطفال.

وذكرا أن الضربة استهدفت المخيم الواقع في بلدة ديدبيت في الإقليم قرب الحدود مع إريتريا.