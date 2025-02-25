ملبورن الاسترالية تحتضن مبادرة لم الشمل

بقلم المناضل : علي محمد صالح شوم – لندن

تداعى افراد الجالية الارترية بمدينة ملبورن الأسترالية في أمسية 22 فبراير الجاري بدعوة كريمة من اللجنة المنظمة لفعالية لم الشمل .

حضرها لفيف من أبناء وبنات الجالية وضيوف من خارج الجالية وكان ضيف الشرف هو الدكتور/ نقاش عثمان ابراهيم – رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي الذي أتى من محل اقامته خصيصا للمشاركة في المناسبة بدعوة من أصحاب المبادرة .

الاستاذ الجليل عبدالرحيم خليفة محمود رئيس وصاحب المبادرة افتتح الاجتماع مخاطبة الحضور وشاكرا تكبدهم المشاق والحضور ومؤكدا على أهمية المبادرة وضرورتها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن الارتري . العديد من المشاركين آمنوا على على المبادرة واكدوا دعمهم لها .

الدكتور نقاش عثمان ضيف الشرف خاطب الحضور مستهلا حديثه بالثناء على اللجنة المنظمة مؤكدا على أهمية العمل الجماعي المشترك داعين الجميع التفاعل في الشأن العام .

وأكد استعداد المجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي وانفتاحه على الجميع بما يخدم مشروع المقاومة والتغيير المنشود .

نعتقد جازمين ان المبادرة تمثل وعيا بأهمية العمل الموحد لإنجاز التغيير وخلاص شعبنا ووطننا من حكم الطاغية أسياس وعصابته البغيضة .

ولهذا ندعو الجميع للعمل سويا وتناسي الخلافات الثانوية التي لا قيمة لها مقارنة بما يتعرض له الوطن والمواطن .

ان فكرة المؤتمر الجامع التي طرحتها المبادرة تمثل الرؤية السليمة التي من شأنها الوصول إلى برنامج الحد الأدنى التوافق بين جميع الأطراف .

وفي هذه السانحة اود ان اتقدم بالشكر الجزيل لإدارة مدرسة عواتى ومبادرتها التشجيعة لأبنائنا الطلاب المتفوقين متمنيا التوفيق والسداد لجميع ابنائنا في تحصيلهم العلمي فهم افئدة الوطن ومستقبله الواعد .

امنياتي الصادقة للجميع بالتوفيق والسداد .

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=47480

نشرت بواسطة في فبراير 25 2025 في صفحة المنبر الحر. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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