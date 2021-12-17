منظمة العفو وهيومان رايتس ووتش تتحدث عن موجة من الانتهاكات ضد أهالي تجراي في إثيوبيا

أفادت منظمة العفو وهيومان رايتس ووتش عن تصاعد في الانتهاكات من قبل قوات أمن الأمهرة والمليشيات في غرب تجراي.

صعدت القوات المسلحة من منطقة أمهرة الإثيوبية من عمليات القتل والاعتقالات الجماعية والطرد لأبناء التجراي العرقية في غرب تجراي المجاورة ، وفقًا لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

شهدت ولاية تجري الغربية بعض أسوأ أعمال العنف في الصراع الذي دام عامًا ، حيث حرضت الحكومة الفيدرالية وحلفاؤها من منطقة أمهرة ضد جبهة تحرير تجراي الشعبية .

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن 1.2 مليون شخص أجبروا على مغادرة غرب تجري منذ بدء الصراع ، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف في الأسبوع الأخير من نوفمبر.

قالت منظمة العفو وهيومان رايتس ووتش إنهما أجريا مقابلات هاتفية مع 31 شخصًا في غرب تجري في نوفمبر / تشرين الثاني وديسمبر / كانون الأول ، ووصفوا تصاعد الانتهاكات على أيدي قوات أمن الأمهرة والميليشيات.

“المدنيين التيجايين الذين حاولوا الفرار من موجة العنف الجديدة تعرضوا للهجوم والقتل. وقالت المنظمات في بيان مشترك يوم الخميس إن العشرات في المعتقلات يواجهون ظروفًا تهدد حياتهم بما في ذلك التعذيب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية.

وقالوا إن شرطة منطقة أمهرة وميليشيا مدنية متطوعة تعرف باسم فانو طردوا سكان تجراي من بلدات أديباي وحميرة ورويان. وقال ستة شهود إن قوات أمهرة أطلقت النار على تجرانين الفارين من اعتقالات في أديباي.

“عندما حاول الناس الهرب … [the Fano] ونقل البيان عن مزارع يبلغ من العمر 34 عاما قوله.

“كنا نمر بالجثث وكنا جميعًا في حالة صدمة … بعد أن هدأنا ، لاحظنا وجود المزيد من الجثث هناك أيضًا. في كل مكان تلتفت إليه ، سيكون هناك خمس أو عشر جثث “.