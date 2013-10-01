من المتوقع ان يصل عدد الفارين الى السودان من الحرب في اثيوبيا ما يقارب من 200 ألف شخص

نيروبي ، كينيا (أ ف ب) – قال مسؤولون يوم الأربعاء ، إن حوالى ى 200 ألف لاجئ قد يتدفقون على السودان أثناء فرارهم من الصراع الدامي في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا ، بينما تظهر التفاصيل الأولى عبور ما يقارب عشرين الفا الحدود بينهم بعض الجرحى من القتال الدائر هنالك ويتزايد وتثرة التدفق بسرعة كلما زادت رقعة الحرب.

وقال السر خالد مسؤول المفوضية السامية لللاجئين بولاية كسلا السودانية في حديث له لوكالة الاسوشيدبريس ” هنالك اعداد كبيرة من النساء والاطفال وهم يصلون منهكون عطشى وجوعى وبحاجة الى رعاية صحية نتيجة للمسافة الطويلة والوعرة التي قطعوها”.

وقال ان السلطات لم تتكن تتوقع ان يتطور الامر الى هذا الحد لانها تمر بزروف صعبة نتيجة للأوضاع الداخلية التي تعيشها الولايات الشرقية من السودان ابتي شهدت في الشهور الماضية نزاعات عرقية تطورت الى اشتباكات راح ضحيتها بعض المواطنين.

ودعا السر في لقاء الى نصرة المجتمع الدولي وتدارك الوضع من قبل أن يصبح الى كارثة انسانية بكل المقاييس.