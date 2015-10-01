ناشط عفري يحذر قوات دفاع تجراى من الاحتكاك مع الشعب العفري

فرجت

وسط مخاوف من اتساع رقعة توغل قوات دفاع تجراى في الاراضي العفرية بعد سيطرتها على المنطقة الرابعة من الاقليم وبدء القصف الجوي من قبل الحكومة الفيدرالية حيث ادى الى شلل تام في الاقليم وتمخض حالة اشبه بالحصار الذي عاناه اقليم تجراى.

وتقول مصادر موالية لقوات دفاع تجراى ان الشعب العفري يتفهم دوافع قواتها التي تحاول فك الحصار المفروض على اقليم تجراى عبر المنفذ البري الوحيد مع العالم الخارجي.

ففي لقاء عبر قناة ” تقراى ميديا هاوس ” انتقد الناشط العفري عبد الله فيصل الدعاية الاعلامية التي صاحبت دخول قوات دفاع تجراى الى اراضي الاقليم العفري والتي تنصب الكثير من الجرائم الى قوات دفاع تجراى والتي يقول انها معلومات مخلوطة تهدف الى تشويش الاجواء وخلق عداء مفتعل ضد هذه القوات ويقول عبد الله ان هذه الدعاية تم تحريكها من قبل ناشطين تابعين للحكومة المحلية في عفر ومدعومة من قبلها لتسميم الاجواء.

وقال ان الاحتكاك الذي حدث بالامس كان خطأ جسيما ويجب الا يتكرر لأنه يصب في مصلحة حكومة الاقليم الفاسدة.

ويتهم عبد الله حكومة اقليم عفر بالفساد وسرقة ميزانية الاقليم وتوزيعها على المحاسيب والاقرباء بينما بقية الشعب يعيش في حالة اقتصادية يرثى لها.

ففي الوقت الذي يؤيد فيه عبد الله نضال شعب تجراى من اجل اثبات وجوده امام الحملة المنظمة التي شارك فيها اكثر من طرف ضد شعب تجراى الا انه ناشد قوات دفاع تجراى ان تلتزم بعدم المساس بممتلكات الاقليم او الاضرار بشعب عفر وارضه وقواته المسلحة وقال ان الشعب العفري شعب غير مسيس وان هذه الدعاية الاعلامية تؤثر فيه كما اثرت فيه ايضا مقولة الجنرال زادقان ” ان البحر الاحمر هو بحر عفري ” حيث كان لها قبول جيد.

واضاف ان نضال شعب تجراى لإثبات وجوده هو نضال الشعوب المضطهدة في اثيوبيا من ضمنها العفر وبني شنقول والاقو حيث هذه الشعوب تتضامن اليوم مع المعركة التي يخوضها شعب تجراى.

وختم قوله ان معركتنا واحدة ولهذا اناشد جيش شعب تجراى عدم الاضرار بسيادة الاقليم وشعبه وممتلكاته وان النصر حليفنا ويجب ان نمضي الى الامام معا حتى تحقيق النصر.