” نحمدو” :اعتقال خمسة في حوادث الشغب التي شهدتها النرويج

فرجت: صحف نرويجية

اعتقلت الشرطة النرويجية خمسة ارتريين كانوا ضمن الذين شاركوا المواجهات التي تمت بين الجماعات المعروفة بـ ” برقيد نحمدو ” ومؤيدي نظام هقدف في مدينة بيرقين وكالعادة كان مهرجان التسول الذي يقيمه النظام هو نقطة الالتقاء ومكان بدء الشرارة .

أضطرت ادارة المدينة من استدعاء كل طواقم الشرطة والغاء اجازات افراد الشرطة الذين تم منحهم اجازات. هذا وقد نجحت الشرطة في صد ومنع البصات المحملة بالارتريين والقادمة من جنوب النرويج ، مماجعل رقم الاصابات بين الطرفين ضئيلا مقارنة بمدن أروبية أخرى.

وقد فاجأ الحدث الكثير من المواطنيين والمثقفين حيث كتب البروفيسور توركل بريكي من جامعة أوسلو متروبوليتان في صحيفة أفتنبوستن هذا الأسبوع أن السلطات النرويجية يجب أن تكون مستعدة لأن مثل هذاه الصراعات “التي من الممكن استيرادها” ولكن هذا أمر غير وارد. وتساءل عما إذا كانت ثقافة النقاش المفتوح وحرية التعبير في النرويج توفر “فتحات أمنة تخرج منها هواء الصراعات القاتلة و المحتملة”، لكنه يعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول هذه القضية.

كما نقل كثير من النرويجيين على وسائل التواصل الاجتماعي المعركة حية.