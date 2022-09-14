ندوة ثقافية بمناسبة الفاتح من سبتمبر في ملبورن الاسترالية

بسم الله الرحمن الرحيم

جانب من فعاليات الندوة الثقافية – نقاش جانبي





أقيمت في يوم السبت الموافق 10/09/2022م بمدينة ملبورن الاسترالية ندوة ثقافية بمناسبة الفاتح من سبتمبر ، امها عدد مقدر من الادباء والسياسين الارترين على راسهم المناضل و الدبلوماسي محمد نور احمد ، الشاعر والاعلامي الضليع أحمد شريف ، الناشط السياسي عامر صالح حقوص ، الشاعرة حنان مران ، الشاعر الواعد توفيق قسم الله ، الشاعرة الانسة منال يونس ، الشاعر عبدلله الرازق سعدالله ، المناضل والأديب المعروف علي عزيزي والمسيقار أحمد ابوبكر فليبس. قدم كل هؤلاء مشاركات ضافية كل في مجاله فكانت بحق امسية ممتعة تليق بعظمة سبتمبر الاغر وتاريخ شعبنا النضالي ، تخللت الامسية مناقشات جادة وهادفة لاسيما وان الذين شاركوا يمثلون قامات نضالية وثقافية ، تستحق الاشادة والتقدير ولم يكن ذلك غريبا على الجالية الارترية في مدينة مولبرن فهى دائما سباقة تقدم كلما هو جديد في مجال الابداع . تفاعل الحضور مع المواد المقدمة حيث كانت المناقشات ثرية ، وتجدرالاشارة هنا ان الندوة كانت بمبادرة كريمة من الاعلامية السيدة نجوى يسن ، وهى سيدة ارترية صاحبة معطعم ( ايكيا) الذي افتتح قريبا واشتهر في وسط الجاليات وذلك بتقديمه وجبات لمختلف البلدان.. ان عقد مثل هذه الندوات مهمة للغاية لتعريف الاخرين بالادب والثقافة الارترية وتشجيع شبابنا الصاعد للتعرف على ثقافاتهم وتراثهم الوطني الارتري الاصيل الذي يحاول الدكتاتور واعوانه طمسه ، وهى فرصة ايضا لاكتشاف المواهب الشابة من خلال خلق فرص لهم لابرازمواهبهم عبر مثل هذه المنابر ، خاصة ان المواهب الارترية الشابة اخذت طريقها نحو الظهور في الاون الاخيرة وهذا يبشر بمستقبل واعد للثقافة متمنيا ان تتواصل الجهود بعون الله عالي. ادار الندة الناشط السياسي عامر صالح حقوص كما قدمت في ختام الندوة بعض الجوائز التشجيعية .

علي محمد صالح شوم

لندن – 13/09/2022م