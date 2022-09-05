ندوة حول ارتريا في باريس

نقلا عن تقرير خاص ل(كل العرب)

أمس السبت 03 أيلول – سبتمبر 2022 و في قاعة أوتيل حياة ريجنسي بباريس، و بدعوة من إتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا و مؤسسة كل العرب الإعلامية و مركز ذرا للدراسات والأبحاث بفرنسا، أقمنا ندوة مميزة حول البلد الشقيق أرتيريا الذي غاب عن الذاكرة بعد التحرير و الاستقلال بسبب مؤامرة دبرت بإحكام.

الندوة التي تحدث بها مطولا المناضل و الكاتب الارتيري فتحي عثمان، و قدم بها كتابه المعنون “إريتريا و الشرعية السياسية: التطور و التاريخ” حيث شرح بإسهاب تفاصيل تاريخ بلده الحديث منذ الثورة الأولى على الاستعمار، ثم مقارعة المحتل الإثيوبي.

كانت الندوة قد افتتحت بكلمة للأستاذ على المرعبي الذي أكد على أن الأنشطة التي ننظمها تهدف الى إبراز الوجه الحقيقي للنضال العربي ضد الاستعمار و الاحتلال، و تقديم الوجه المشرق للأمة العربية نضاليا و ثقافيا، و أننا اخترنا اليوم موضوع إريتريا لأنه بلدا تم تهميشه و ابعاده عن اشقائه العرب

ثم قدم الأستاذ محمد الاسباط تعريف عن إريتريا و عن الكاتب و الكتاب، منوها بالدور الهام الذي قدمه بلده السودان بدعم الثوار الارتيرين على جميع الصعد.

كان هناك العديد من المداخلات و الأسئلة من الحضور الكبير الذي شارك بالندوة، خاصة الأشقاء الارتيرين الذي حضر بعضهم من مدن فرنسية بعيدة.

الآنف الذكر..

تحية للأخوة في إريتريا.. هذه الثورة التي لها مكانة عظيمة خاصة لدى جيل السبعينات.. رحم الله شهداء الثورة الارتيرية

و قام الاستاذين علي المرعبي و محمد الاسباط بتقديم شهادة شكر وتقدير للأستاذ فتحي عثمان.