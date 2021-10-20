نظام أفورقي يرسل وفدا الى اروبا والشرق الأوسط للتعبئة العامة ويعتبر الحرب مع قوات التجراى أمرا حتميا

يمانى في ألمانيا وشعار الحملة : مستعدون لكل الاحتمالات



فرجت: مصادر

يقوم نظام هقدف بنشاط محموم في كل من أروبا والشرق الاوسط فيما تم وصفه بالتعبئة العامة للاعداد للحرب المرتقبة التي أصبحت أمرأ محتوما على حسب الرسائل التى يحملها كوادر متقدمة فى نظام هقدف الى مؤيدى النظام فى الخارج .

وقد شهدت بعض العواصم الاروبية والشرق أوسطية اجتماعات مع كوادر الحزب وممثلي الجاليات التابعة للنظام .

ووصل كل من وزير الخارجية ومسشار رئيس النظام الى اوروبا في مسار مختلف بعد زيارة قصيرة توقفا خلالها في العاصمة الصومالية بصحبة وفد اثيوبي ضم وزيرة الخارجية في حكومة أبي أحمد.

وقام عثمان بزيارة الى السويد وقد تتبعها زيارة لايطاليا بينما كلف يماني بالتوجه الى ألمانيا وسويسرا وغيرها من الدول الاروبية .

والملاحظ ان كلا الرجلين لم يقوما بعقد اجتمات جماهيرية موسعة بل قاما بالالتقاء بكوادر الحزب وشباب الحزب ومسؤولي الجاليات ومنسوبي البعثات الدبلوماسية فقط.

وقد وصف المراقبون هذا التحرك الخارجي ان هناك توجيهات محددة يتم تمريرها الى هذه الكوادر حتى تتولى أنشطة التعبئة والتي سوف تشمل جمع الأموال لصالح الحرب والتظاهر ورفع المذكرات التي تتضمن نوايا التجراى للاعتداء على السيادة الارترية وغيرها من الدعاوى التي اصبح كوادر الحزب واعلامه الرسمي يكررها.

هذا وقد علمت فرجت بتكليف حقوص كشا للتوجه الى دول الشرق الاوسط وعلى رأسها السعودية والامارات والسودان للقيام بنفس المهمة مع التركيز على جمع الدعم المالي .

على الصعيد الداخلي بدأ ت الحملة مبكرا ، وذلك بقيام النظام بدغدغة مشاعر الشعب الارتري بتوجيهه لأكثر من رسالة في أكثر من أتجاه حيث ظهر كل من ألأمين محمد سعيد القيادي بالحزب والجنرال أبرها كاسا في تلفزيون النظام ضمن برامج أعياد الاستقلال فى مايو الماضى، حيث تناولا في حديثهما مواضيع قصد منها استمالة مكون معين من الشعب الارترى وتم التركيز على خطورة التجراى على وحدة ارتريا واستقلالها ومدى كرههم للشعب الارتري .