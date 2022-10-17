نظام هقدف يعتقل المطران فقرى ماريام حقوص فى مطار اسمرا
فرجت : متابعات
اعتقلت السلطات الامنية لنظام هقدف الحاكم فى ارتريا يوم السبت 15 اكتوبر المطران الكاثوليكى أبا فقرى ماريام حقوص فى مطار واقتادته الى مكان مجهول .
وكان المطران فقرى ماريام من اشد منتقدى النظام داخل الكنيسة الكاثولكية الارترية.
وشن فى العام الماضى انتقادات لاذعة لنظام هقدف متهماً السلطات المحلية باستهداف المدنيين العزل .
كما حرم فى عدة مناسبات دينية التجارة بالسلعات المنهوبة من اقليم تجراى من قبل قوات افورقى داخل ارتريا.
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