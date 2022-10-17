نظام هقدف يعتقل المطران فقرى ماريام حقوص فى مطار اسمرا

فرجت : متابعات

اعتقلت السلطات الامنية لنظام هقدف الحاكم فى ارتريا يوم السبت 15 اكتوبر المطران الكاثوليكى أبا فقرى ماريام حقوص فى مطار واقتادته الى مكان مجهول .

وكان المطران فقرى ماريام من اشد منتقدى النظام داخل الكنيسة الكاثولكية  الارترية.

وشن فى العام الماضى انتقادات لاذعة لنظام هقدف متهماً السلطات المحلية باستهداف المدنيين العزل .

كما حرم فى عدة مناسبات دينية التجارة بالسلعات المنهوبة من اقليم تجراى من قبل قوات افورقى داخل ارتريا.

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نشرت بواسطة في أكتوبر 17 2022 في صفحة الأخبار. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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