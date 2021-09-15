نعى اليم … رحيل المناضل احمد الدين ابراهيم الحاج حسين

فرجت : ملبورن

“وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ” صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله المناضل أحمدين ابراهيم الحاج حسين فى ملبورن مساء يوم امس الثلاثاء الموافق 13/9/2021 تقبله الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته . . إنا لله وإنا إليه راجعون .

اسرة فرجت