نعى اليم : رحيل المناضل حفيظ سعد الدين
فرجت : ملبورن
فجعت مدينة ملبورن يوم امس الخميس 5 نوفمبر بوفاة المناضل عبد الحفيظ سعد الدين بعد معاناة مع المرض.
تعزي اسرة فرجت أسرة الفقيد ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
نبذة مختصرة عن المناضل حفيظ سعد الين
- من مواليد مدينة كرن فى مطلع الاربعينيات.
- تلقى تعليمه فى بالكتائب الاهلية ثم الابتدائية فى مدينة كرن.
- عمل فى مختلف المهن قبل انضمامه الى جبهة التحرير الارترية عام 1965م.
- فى عام عام 1968 التحق الى الجهز الصحى للجبهة بعد ان ادى دورة تدريبية فى الاسعافات الطبية فى مدينة اروما السودانية .
- تم ابتعاثه الى سوريا لاداء دورة عسكرية ضمن نخبة منتقة من مختلف المناطق الادارية .
- عاد الى الميدان وواصل نضاله حاملا البندقية فى يد وحقيبة الاسعافات الطبية فى اليد الاخرى .
- عرف بالشجاعة والكرم وخفة الظل.
- عاد الى ارض الوطن بعد التحرير ضمن التنظيم الموحد.
- التحق الى اسرته الكريمة فى استراليا عام 2005 .
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