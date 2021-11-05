نعى اليم : رحيل المناضل حفيظ سعد الدين

المناضل حفيظ سعد الدين محمد بدلاى حفيظ

فرجت : ملبورن

فجعت مدينة ملبورن يوم امس الخميس 5 نوفمبر بوفاة المناضل عبد الحفيظ سعد الدين بعد معاناة مع المرض.

تعزي اسرة فرجت أسرة الفقيد ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

نبذة مختصرة عن المناضل حفيظ سعد الين

من مواليد مدينة كرن فى مطلع الاربعينيات.

تلقى تعليمه فى بالكتائب الاهلية ثم الابتدائية فى مدينة كرن.

عمل فى مختلف المهن قبل انضمامه الى جبهة التحرير الارترية عام 1965م.

فى عام عام 1968 التحق الى الجهز الصحى للجبهة بعد ان ادى دورة تدريبية فى الاسعافات الطبية فى مدينة اروما السودانية .

تم ابتعاثه الى سوريا لاداء دورة عسكرية ضمن نخبة منتقة من مختلف المناطق الادارية .

عاد الى الميدان وواصل نضاله حاملا البندقية فى يد وحقيبة الاسعافات الطبية فى اليد الاخرى .

عرف بالشجاعة والكرم وخفة الظل.

عاد الى ارض الوطن بعد التحرير ضمن التنظيم الموحد.

التحق الى اسرته الكريمة فى استراليا عام 2005 .