نقل ضباط فارين من قوات افورقى الى معسكرات اللاجئين فى اقليم العفر الاثيوبى

مخيم الاجئيين الارتريين فى اسهايتا (تصوير : دال كونيل )

فرجت : وكالات

ذكر موقع " افريكا انتلجينس " انه تم تقديم 18 من الجنود الفارين من قوات الدفاع الإريترية إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وإدارة شؤون اللاجئين والعائدين (ARRA) في سمرا ، عاصمة منطقة عفار.

واشار الموقع انه تم نقلهم إلى مخيم أسايتا للاجئين الواقع على بعد 55 كيلومتراً جنوب شرق سمرا.

وعلى حسب الموقع ان عملية النقل تمت بالتنسيق مع قيادة الاركان الارترية .

وكان 52 من الضباط والجنود الارتريين من قومية العفر الارترية قد فروا من قوات نظام افورقى الى اقليم العفر الاثيوبى وذلك نتيجة منع الجنود المسلمين من أداء الصلاة.

الجدير بالذكر ان الحكومة المحلية لاقليم العفر الاثيوبى هى حليف رئيسى لنظام هقدف الديكتاتورى فى ارتريا وتحالفت معه فى الحرب الاخيرة ضد اقليم تجراى الاثيوبى.