هروب السلطات المحلية من مدينة دبرى تابور … وقوات دفاع تجراى تتقدم نحو “ورتا”

فرجت: مقلى

واصلت قوات دفاع تجراى اليوم الأربعاء تقدمها المتسارعة بعد سيطرتها على جبل “قونا ” اعلى نقطة فى جنوب محافظة قوندر وتمكنت من السيطرة على مناطق ومدن جديدة وسط انهيار كامل للقوات الخاصة والمليشيات الامهرية.

وقالت مصادر متابعة لسير العمليات العسكربة فى جبهة “ورتا ” ان قوات دفاع تجراى دخلت مدينة دبرى تابور بعد هروب السلطات المحلية باتجاه عاصمة اقليم امهرا “بهر دار”.

كما تمكنت من الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري بينها دبابات وراجمات صورايخ خلفها الجيش الفيدرالى الهارب ورائه.

وتداول ناشطون العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر الانتصارات التى تحققها قوات دفاع تجراى على جبهة “ورتا”.

قوات جبهة تجراى بالقرب من جبل قونا

عددا من اسرى القوات الخاصة والميليشيات الامهرية الذين سقطوا خلال المعارك الاخيرة فى جبهة “ورتا” .

The TDF captured another BM-21 grad rocket launcher from the ENDF. Location unclear by claimed to be around Guna. pic.twitter.com/E0EwmfdyYY — Ethiopia Map (@MapEthiopia) August 17, 2021