هروب العشرات من السجناء من سجن (سمبل) في إرتريا نهار يوم الاحد

ذكرت مصادر انه عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الأحد الخامس من أبريل 2020م، تمكنو سجناء ا من كسر سجن (سمبل) الكائن في العاصمة اسمرا في إرتريا والمكتظ بالسجناء وفر على إثر ذلك العشرات منهم لكن النظام الدكتاتوري استدعى القوات الخاصة التابعة للمنطقة الوسطى إلى جانب قوات الأمن والشرطة وتم حصار أحياء (سمبل وجقريدا وشويت) وكما سمع دوى إطلاق نار كثيف في هذه الأحياء فيما قامت هذه القوات بمطاردة الفارين في شوارع وازقة الأحياء المذكورة التي كانت خالية من الناس بسبب الحظر المفروض تحوطا من انتشار فيروس كرونا وذكرت المصادر أن (الزي) الموحد الذي يرتديه السجناء ساعد هو الآخر على الإيقاع بهم حتى وهم يحاولون الاختباء داخل منازل المواطنين.

هذا ولم يتسنى لنا التأكد من الخبر من مصادر أخرى حتى نشر الخبر .

في كل الاحوال ان نظام افورقي الدكتاتوري لم يلبي حتى الان نداءات مواطنيها المطالبة بإطلاق سراح مآت الآلاف من السجناء من أجل حمايتهم من انتشار فيروس الكرونا كما أن منظمات انسانية اقليمية ودولية طالبت بذلك لكن النظام الإرتري لم يولي كل تلك النداءات أدنى اهتمام.وهذا ويعد سجن سمبل إلى جانب سجن (عدي خوالا) السجنان المعروفان بتكدس النزلاء واغلب السجون تحت الأرض ولا يعرف احد مواقعها

نشرة الثوابت تصدرها أمانة الاعلام بجبهة الثوابت الوطنية الارترية

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